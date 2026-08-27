Kingclean Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kingclean Electric präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Kingclean Electric 0,350 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,34 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kingclean Electric 2,37 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at