Kingdom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kingdom hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 SAR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kingdom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 851,0 Millionen SAR im Vergleich zu 631,7 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at