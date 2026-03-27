Kingdom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kingdom äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Kingdom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618,9 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 589,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,580 SAR, nach 0,330 SAR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 2,63 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte Kingdom 2,40 Milliarden SAR umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,340 SAR je Aktie sowie einem Umsatz von 2,62 Milliarden SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at