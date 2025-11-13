Kingdom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kingdom hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 SAR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kingdom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 632,0 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 609,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at