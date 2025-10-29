Kingfa Sci Tech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kingfa Sci Tech hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,04 Prozent auf 17,98 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at