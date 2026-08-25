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25.08.2026 06:31:29
Kingfa Sci Tech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kingfa Sci Tech hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kingfa Sci Tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,53 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 15,97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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