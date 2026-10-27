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27.10.2026 06:31:29
Kingfa Sci Tech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kingfa Sci Tech hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Kingfa Sci Tech 19,16 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,187 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 18,44 Milliarden CNY gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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