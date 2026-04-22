Kingfa Sci Tech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kingfa Sci Tech hat am 20.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kingfa Sci Tech 0,060 CNY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,24 Prozent auf 15,59 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,450 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Kingfa Sci Tech 0,310 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 60,46 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 65,31 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,438 CNY und einem Umsatz von 65,40 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at