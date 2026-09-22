Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Quartalsergebnis
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22.09.2026 10:16:38
Kingfisher-Aktie nach Zahlen im Aufwind
Zuletzt gewannen die Papiere von Kingfisher im Londoner Handel 9,63 Prozent auf 3,35 Pfund. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar.
Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose. Das langfristige Potenzial überzeuge.
/mf/jha/
LONDON (dpa-AFX)
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