Kingfisher Aktie

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WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Quartalsergebnis 22.09.2026 10:16:38

Kingfisher-Aktie nach Zahlen im Aufwind

Kingfisher-Aktie nach Zahlen im Aufwind

Aktien von Kingfisher haben am Dienstag mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert.

Zuletzt gewannen die Papiere von Kingfisher im Londoner Handel 9,63 Prozent auf 3,35 Pfund. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar.

Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose. Das langfristige Potenzial überzeuge.

/mf/jha/

LONDON (dpa-AFX)

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