Kingfisher Appoints Sebastian Gundel As CEO, Succeeding Thierry Garnier

(RTTNews) - Monday, Kingfisher plc (KGF.L) announced the appointment of Sebastian Gundel as Chief Executive Officer, effective February 1, 2027.

The appointment comes as CEO Thierry Garnier will step down from the role on December 31, 2026.

Following this, Chief Financial Officer Bhavesh Mistry will serve as interim CEO during the month of January to support a smooth transition.

Sebastian brings more than two decades of leadership experience in the home improvement sector, including as CEO of European home improvement retailer OBI.

Kingfisher's stock was trading at 324.80 pence, up 1.79 percent on the London Stock Exchange.