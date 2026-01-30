Kingman Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kingman Minerals hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Kingman Minerals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at