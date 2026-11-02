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02.11.2026 06:31:29
Kingray New Materials Science Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kingray New Materials Science Technology hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kingray New Materials Science Technology ein EPS von 0,040 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,69 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,80 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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