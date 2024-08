Kingray New Materials Science Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kingray New Materials Science Technology präsentierte am 27.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,98 Prozent auf 2,25 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,71 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at