28.08.2026 06:31:29

Kingray New Materials Science Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kingray New Materials Science Technology gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,75 Milliarden CNY – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,79 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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