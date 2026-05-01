Kingray New Materials Science Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kingray New Materials Science Technology hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,74 Prozent auf 1,47 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at