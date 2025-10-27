Kingray New Materials Science Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kingray New Materials Science Technology hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kingray New Materials Science Technology 0,050 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Kingray New Materials Science Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 30,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at