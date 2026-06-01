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01.06.2026 06:31:29
Kings Infra Ventures hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kings Infra Ventures lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2,11 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kings Infra Ventures 1,11 INR je Aktie verdient.
Kings Infra Ventures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 465,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 318,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,59 INR. Im Vorjahr waren 5,31 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kings Infra Ventures 1,61 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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