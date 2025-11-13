Kings TownBank Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kings TownBank Registered stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,570 TWD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kings TownBank Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,55 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 2,79 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at