Kings TownBank Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kings TownBank Registered stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,38 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kings TownBank Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 TWD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,18 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,26 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at