Kings TownBank Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kings TownBank Registered hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,850 TWD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kings TownBank Registered im vergangenen Quartal 3,29 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kings TownBank Registered 2,76 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at