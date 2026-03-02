|
KINGSEMI A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KINGSEMI A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,41 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KINGSEMI A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 CNY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat KINGSEMI A 958,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 644,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,360 CNY gegenüber 1,01 CNY je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 1,95 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,74 Milliarden CNY umgesetzt.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,677 CNY sowie einen Umsatz von 1,93 Milliarden CNY prognostiziert.
