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01.05.2026 06:31:29
KINGSEMI A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KINGSEMI A hat am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei KINGSEMI A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat KINGSEMI A mit einem Umsatz von insgesamt 326,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 20,69 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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