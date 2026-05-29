Kingsoft Cloud hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kingsoft Cloud präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 HKD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Kingsoft Cloud ebenfalls 0,090 HKD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz lag bei 3,05 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,11 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at