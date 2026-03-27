Kingsoft Cloud stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kingsoft Cloud gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 HKD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,03 Milliarden HKD – ein Plus von 25,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kingsoft Cloud 2,41 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 0,048 HKD sowie einem Umsatz von 3,07 Milliarden HKD gerechnet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,250 HKD beziffert. Im Vorjahr hatte Kingsoft Cloud ein Ergebnis je Aktie von -0,590 HKD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,37 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,44 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,229 HKD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 10,68 Milliarden HKD, befunden.

Redaktion finanzen.at