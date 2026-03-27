Kingsoft Cloud stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kingsoft Cloud hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Kingsoft Cloud vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 389,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kingsoft Cloud einen Umsatz von 310,5 Millionen USD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,640 CNY sowie einem Umsatz von 2,72 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,480 USD. Im Vorjahr waren -1,130 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 22,92 Prozent auf 1,33 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 3,053 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 9,51 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at