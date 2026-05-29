Kingsoft Cloud: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kingsoft Cloud hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 390,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kingsoft Cloud einen Umsatz von 270,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at