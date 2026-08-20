Kingsoft Cloud: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kingsoft Cloud hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,02 HKD. Ein Jahr zuvor waren -0,120 HKD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,50 Prozent auf 3,54 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,53 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at