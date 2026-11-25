Kingsoft Cloud hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Kingsoft Cloud mit einem Umsatz von insgesamt 4,05 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,71 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 49,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at