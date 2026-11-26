Kingsoft Cloud hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 346,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 515,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at