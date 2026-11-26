Kingsoft lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kingsoft im vergangenen Quartal 2,84 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kingsoft 2,64 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at