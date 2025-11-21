Kingsoft gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kingsoft hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kingsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 338,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 16,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 406,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at