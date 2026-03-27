Kingsoft gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kingsoft hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,02 Milliarden HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,87 Milliarden HKD.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,58 HKD. Im letzten Jahr hatte Kingsoft einen Gewinn von 1,26 HKD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kingsoft im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,50 Milliarden HKD im Vergleich zu 11,19 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at