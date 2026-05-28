Kingsoft gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kingsoft hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kingsoft ein EPS von 0,220 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,73 Milliarden HKD gegenüber 2,50 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at