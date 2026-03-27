Kingsoft informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kingsoft äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 369,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 388,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,02 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,35 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,43 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at