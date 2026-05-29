Kingsoft informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kingsoft hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kingsoft 349,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 321,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at