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20.08.2026 06:31:29
Kingsoft präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kingsoft gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,46 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kingsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,89 Milliarden HKD im Vergleich zu 2,49 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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