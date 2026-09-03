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03.09.2026 06:31:29
Kingsview Minerals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kingsview Minerals veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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