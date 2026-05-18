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18.05.2026 06:31:29
Kingswood Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kingswood Acquisition A hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kingswood Acquisition A 0,060 USD je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 47,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kingswood Acquisition A 48,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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