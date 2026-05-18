Kingswood Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kingswood Acquisition A hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kingswood Acquisition A 0,060 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 47,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kingswood Acquisition A 48,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at