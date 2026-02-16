Kinki Nippon Railway: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kinki Nippon Railway hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 87,87 JPY, nach 105,30 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 457,57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 450,13 Milliarden JPY umgesetzt.

