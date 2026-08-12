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12.08.2026 06:31:29
Kinki Nippon Railway hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kinki Nippon Railway hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 61,84 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 56,67 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 460,53 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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