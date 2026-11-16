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16.11.2026 06:31:29
Kinki Nippon Railway: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kinki Nippon Railway lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 105,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 68,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 469,25 Milliarden JPY – ein Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kinki Nippon Railway 428,62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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