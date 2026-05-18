Kinki Nippon Railway: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinki Nippon Railway stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 70,11 JPY. Im letzten Jahr hatte Kinki Nippon Railway einen Gewinn von 25,59 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Kinki Nippon Railway im vergangenen Quartal 436,42 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kinki Nippon Railway 438,29 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 282,77 JPY, nach 245,65 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 741,79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 750,31 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at