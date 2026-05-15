Kinki Nippon Tourist stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kinki Nippon Tourist hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 120,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 77,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent auf 63,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 320,57 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinki Nippon Tourist 281,12 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 297,07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Kinki Nippon Tourist 274,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at