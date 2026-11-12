Kinki Nippon Tourist stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kinki Nippon Tourist hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,20 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 71,32 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kinki Nippon Tourist 73,09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at