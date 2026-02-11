Kinki Nippon Tourist: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kinki Nippon Tourist gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 103,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 110,80 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kinki Nippon Tourist 86,81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at