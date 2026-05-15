Kinki Sharyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kinki Sharyo hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 112,46 JPY, nach -64,960 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,58 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kinki Sharyo einen Umsatz von 8,71 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 228,32 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 81,48 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 37,10 Milliarden JPY – ein Plus von 22,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kinki Sharyo 30,26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at