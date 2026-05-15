|
15.05.2026 06:31:29
Kinki Sharyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kinki Sharyo hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 112,46 JPY, nach -64,960 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,58 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kinki Sharyo einen Umsatz von 8,71 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 228,32 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 81,48 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 37,10 Milliarden JPY – ein Plus von 22,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kinki Sharyo 30,26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.