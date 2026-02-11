Kinki Sharyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kinki Sharyo hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 75,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 145,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 9,26 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kinki Sharyo 7,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at