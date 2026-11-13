Kinki Sharyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kinki Sharyo hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 24,54 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 45,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,42 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at