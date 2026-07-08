Kinnevik Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinnevik Registered A hat sich am 07.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 6,20 SEK gegenüber 2,26 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,0 Millionen SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 2,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at