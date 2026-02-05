|
Kinnevik Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kinnevik Registered A hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -6,05 SEK. Ein Jahr zuvor waren 6,48 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,0 Prozent auf 3,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,0 Millionen SEK gelegen.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 12,080 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -9,470 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 76,19 Prozent auf 42,00 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 10,00 Millionen SEK gelegen.
